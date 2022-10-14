Унаслідок російської атаки на Миколаїв 13 жовтня загинуло вісім людей: рятувальники завершили пошуки
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що рятувальники закінчили пошуки людей під завалами на місці, куди влучила російська ракета 14 жовтня
Про це він написав у телеграмі.
О 14:30 з-під завалів на місці житлового будинку, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали тіло останнього загиблого. Загалом звідти деблокували тіла шістьох загиблих.
"Таким чином, внаслідок російської атаки 13 жовтня загинуло 8 миколаївців: сім мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування", - зазначив Сєнкевич.
Він також повідомив, що пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки. В одній з них, куди влучила ракета, два під'їзди перебувають в аварійному стані.
- 13 жовтня Росія завдала ракетного удару по Миколаєву, ракета влучила в житловий будинок.
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