Росіяни вдарили по Одещині ракетою Х-59, уражено об'єкт інфраструктури
Ворог завдав по Одещині ракетного удару з напрямку Чорного моря: з літака Су-35 випущено ракету Х-59
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог завдав ракетного удару по Одещині. З напрямку Чорного моря, з літака Су-35, випущено ракету Х-59, якою уражено один з об’єктів інфраструктури області", – йдеться в повідомленні.
На щастя, обійшлося без людських втрат.
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