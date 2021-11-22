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Незабаром Київ може вийти з "червоної" зони, - Кличко
Київ може перейти з "червоної" зони епідемічної небезпеки у "помаранчеву", якщо збережеться позитивна динаміка зменшення захворюваності на коронавірус
За словами мера, заповненість столичних лікарень станом на 21 листопада становила 58% - трохи менше, ніж у попередні дні.
"61% зараз заповненість ліжок з киснем. Нині у нас 46 людей померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися ні в якому разі не потрібно”, - сказав Кличко.
- Нагадаємо, 21 листопада, в Україні зафіксували 7464 нових випадки COVID-19, з нихсеред дітей - 579, серед медпрацівників - 74.
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2021, понедiлок
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