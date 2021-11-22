Незабаром Київ може вийти з "червоної" зони, - Кличко

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ" у неділю, 21 листопада.

"Ми зараз маємо позитивну динаміку, і я сподіваюся, що якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з "червоної" зони та перейти до "помаранчевої", - сказав Кличко. "Ми зараз маємо позитивну динаміку, і я сподіваюся, що якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з "червоної" зони та перейти до "помаранчевої", - сказав Кличко.

Нагадаємо, 21 листопада, в Україні зафіксували 7464 нових випадки COVID-19, з нихсеред дітей - 579, серед медпрацівників - 74.

За словами мера, заповненість столичних лікарень станом на 21 листопада становила 58% - трохи менше, ніж у попередні дні."61% зараз заповненість ліжок з киснем. Нині у нас 46 людей померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися ні в якому разі не потрібно”, - сказав Кличко.