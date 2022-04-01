NFT-музей війни зібрав $600 тис. на підтримку України, - Мінцифри

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм.



"Перший у світі NFT-музей війни зібрав понад 600 тисяч доларів на підтримку України. Таку суму музей зібрав за перший день продажу віртуальних експонатів. Усього придбали 1282 цифрові мистецькі твори", – вказав він у повідомленні.



Кошти від продажу мистецьких творів у цифровому форматі надійдуть до криптовалютного фонду, який створила українська криптобіржа KUNA, та будуть спрямовані на підтримку української армії та цифрового й кіберспротиву.



"Ми стали першими, хто поєднав технологію блокчейн та сучасне мистецтво, щоб задокументувати історичну правду про війну рф проти України", – зауважив Федоров.



Міністр закликав відвідати NFT-музей або ж придбати цифровий мистецький твір, що можна зробити за посиланням тут,

Нагадаємо, створений в Україні перший NFT-музей має розповісти правду про воєнні злочини РФ.