NFT-музей війни зібрав $600 тис. на підтримку України, - Мінцифри
Відвідувачі першого в світі NFT-музею війни купили 1282 цифрові мистецькі твори на $600 тис., які підуть на підтримку України
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм.
"Перший у світі NFT-музей війни зібрав понад 600 тисяч доларів на підтримку України. Таку суму музей зібрав за перший день продажу віртуальних експонатів. Усього придбали 1282 цифрові мистецькі твори", – вказав він у повідомленні.
Кошти від продажу мистецьких творів у цифровому форматі надійдуть до криптовалютного фонду, який створила українська криптобіржа KUNA, та будуть спрямовані на підтримку української армії та цифрового й кіберспротиву.
"Ми стали першими, хто поєднав технологію блокчейн та сучасне мистецтво, щоб задокументувати історичну правду про війну рф проти України", – зауважив Федоров.
Міністр закликав відвідати NFT-музей або ж придбати цифровий мистецький твір, що можна зробити за посиланням тут,
Нагадаємо, створений в Україні перший NFT-музей має розповісти правду про воєнні злочини РФ.
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