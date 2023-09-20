Нічна атака РФ: сили ППО знищили 17 із 24 "шахедів"

Про це 20 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України", - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Натомість очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що над регіоном воїни ПВК "Схід" знищили два ворожі дрони.