Нічна атака РФ: сили ППО знищили 17 із 24 "шахедів"
У ніч проти 20 вересня російські терористи запустили 24 ворожі дрони-камікадзе по території України. Сили протиповітряної оборони знищили 17 безпілотників
Про це 20 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України", - йдеться у повідомленні.
Також там додали, що інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Натомість очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що над регіоном воїни ПВК "Схід" знищили два ворожі дрони.
- У ніч з 19 на 20 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Ворог атакував Полтавщину.
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