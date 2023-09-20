Дрон РФ атакував завод у Кременчуку на Полтавщині
В ніч на 20 вересня Росія атакувала ударними безпілотниками Полтавську область - є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Сьогодні вночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину. Наша ППО добре відпрацювала по ворожих БПЛА", - написав він.
Лунін повідомив про влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці.
"Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено. Станом на зараз відомо, що постраждалих немає", - підсумував очільник ОВА.
- У ніч з 19 на 20 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Ворог атакував Полтавщину. Російські терористи запустили 24 ворожі дрони-камікадзе по території України. Сили протиповітряної оборони знищили 17 безпілотників
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.74 Купівля 37.74Продаж 38.51
- EUR Купівля 40.52Продаж 41.49
- Актуальне
- Важливе