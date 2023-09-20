Дрон РФ атакував завод у Кременчуку на Полтавщині

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Сьогодні вночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину. Наша ППО добре відпрацювала по ворожих БПЛА", - написав він.

Лунін повідомив про влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці.

"Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено. Станом на зараз відомо, що постраждалих немає", - підсумував очільник ОВА.