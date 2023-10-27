Нічна атака РФ: українська ППО знищила 5 з 6 "шахедів"
В ніч проти 27 жовтня російські терористи запустили ударні БПЛА та балістичну ракету "Іскандер-М" по території України. Натомість сили ППО знищили 5 безпілотників
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що Росія запустила вночі 6 ударних БПЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини.
Повітряні сили спільно з ППО Сил оборони знищили 5 БПЛА Shahed-136/131 в межах Херсонської та Миколаївської областей.
Фото: Повітряні сили
- Пізно увечері 26 жовтня група безпілотників РФ залетіла у повітряний простір України через Херсонщину. На Миколаївщині сили ППО знищили 2 дрони, проте є і влучання.
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