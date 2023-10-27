Нічна атака РФ: українська ППО знищила 5 з 6 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що Росія запустила вночі 6 ударних БПЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини.

Повітряні сили спільно з ППО Сил оборони знищили 5 БПЛА Shahed-136/131 в межах Херсонської та Миколаївської областей.

Фото: Повітряні сили