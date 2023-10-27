На Миколаївщині внаслідок влучання ворожого дрона спалахнула пожежа
Пізно увечері 26 жовтня група безпілотників РФ залетіла у повітряний простір України через Херсонщину. На Миколаївщині сили ППО знищили 2 дрони, проте є і влучання
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"Вночі, з 26 на 27 жовтня, Миколаївщина зазнала ворожої атаки БПЛА типу Shahed 131/136. Два з них було знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Водночас за межами міста Вознесенськ зафіксували удари ворожими "шахедами". Внаслідок влучання відбулось пожежа, її локалізували о 6 ранку.
Про повітряну атаку спершу повідомляли ПС ЗСУ.
Близько 22:50 було оголошено про загрозу застосування ударних БпЛА на Херсонщині, а через декілька хвилин – вже на Миколаївщині, де дрони рухаються у напрямку обласного центру.
У ПС ЗСУ закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
Близько 23:30 повідомлено про загрозу застосування балістичного озброєння. У зоні небезпеки Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області.
- Вночі 27 жовтня РФ атакувала пожежну частину міста Ізюм Харківської області. Унаслідок цього 8 рятувальників отримали поранення, пошкоджена техніка.
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