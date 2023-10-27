Росіяни вночі обстріляли пожежну частину в Ізюмі на Харківщині: 8 постраждалих

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

"Харківщина. Сьогодні пожежній охороні області - 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок цього постраждали 8 співробітників, 4 з них перебувають у лікарні. Також через ворожий удар пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

Фото: Ігор Клименко

Фото: Ігор Клименко

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про обстріл пожежної частини в Ізюмі. Він заявив, що росіяни, ймовірно, здійснили атаку з ЗРК С-300.

Офіс генпрокурора повідомив, що за даними слідства, 26 жовтня близько 23:30 російські військові обстріляли м. Ізюм, попередньо, двома ракетами типу "Іскандер", внаслідок чого пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків.

Прокурори й поліція документують воєнні злочини РФ в рамках досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua