Росіяни вночі обстріляли пожежну частину в Ізюмі на Харківщині: 8 постраждалих
Російські окупанти вночі 27 жовтня атакували пожежну частину міста Ізюм Харківської області. Унаслідок цього 8 рятувальників отримали поранення, пошкоджена техніка та житлові будинки
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
"Харківщина. Сьогодні пожежній охороні області - 200 років. Росія "привітала" у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що унаслідок цього постраждали 8 співробітників, 4 з них перебувають у лікарні. Також через ворожий удар пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.
Фото: Ігор Клименко
Фото: Ігор Клименко
Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про обстріл пожежної частини в Ізюмі. Він заявив, що росіяни, ймовірно, здійснили атаку з ЗРК С-300.
Офіс генпрокурора повідомив, що за даними слідства, 26 жовтня близько 23:30 російські військові обстріляли м. Ізюм, попередньо, двома ракетами типу "Іскандер", внаслідок чого пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків.
Прокурори й поліція документують воєнні злочини РФ в рамках досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua
Фото: https://t.me/pgo_gov_ua
-
21 жовтня російські терористи обстріляли Харківську область. Ракета влучила у термінал "Нової пошти" у селищі Коротич, унаслідок чого загинули 6 людей, 16 отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе