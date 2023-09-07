Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини "Нічого подібного ні в Україні, ні за кордоном немає": військові розповіли про застосування на фронті новітнього БПЛА Punisher
Партнерський матеріал

"Нічого подібного ні в Україні, ні за кордоном немає": військові розповіли про застосування на фронті новітнього БПЛА Punisher

7 вересня, 2023 четвер
17:27
Новини

Українські військові отримали 15 модернізованих БПЛА Punisher. Це – найтихіший безпілотник із найдешевшою вартістю виконання місії у світі

Про це Еспресо розповіли військові.

Дрон Punisher із 2016 року служить українським захисникам та успішно нищить ворожі цілі. Завдяки підтримці Cosmolot перші 15 модернізованих  "пташок" відправили на передову для помсти російським окупантам.

"Це не засіб, який працює по передній лінії. Це для того, аби бити в тилу. Він летить навіть туди, куди не дістає артилерія і де його не чекають. Він працює дуже тихо, і навіть коли падає бомба, то вони (окупанти, - ред.) не розуміють, звідки вона до них прийшла", - розповів журналістам молодший сержант ЗСУ Олексій.

Над безпілотником працювали ветерани АТО, його основна особливість – здатність протидіяти засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).   

"Контейнер корисного навантаження, який несе базовий дрон, - це контейнер вагою 2,5 кг. Там розміщуються за конструкцією 600 г пластифікованої вибухівки й 2300 металевих елементів калібром 5,56. Так випадково вийшло, що калібр наших елементів ураження співпадає з натовською кулею", - розповів ідеолог проєкту БПЛА Punisher Максим Суботін.

На відміну від артилерійських систем, такі безпілотники можуть завдавати надзвичайно  точних ударів по цілях. Радіус ураження зарядом дрона становить близько 35 метрів. 

"Хтось мені колись казав про цей літачок, але це була мрія. Навіть не думав, що таке можливо - отримати цей літачок. На нього навіть подивитися - він просто досконалий. Нічого подібного ні в Україні, ні за кордоном немає. Це – унікальна річ", - сказав молодший сержант ЗСУ Олексій.

Cosmolot створив перший в Україні авіафлот ударних дронів, тому 15 БПЛА – лише початок. У межах благодійного проєкту Cosmolot Airlines військові отримають  загалом 50 модернізованих безпілотників Punisher вартістю 100 млн гривень. У компанії переконані, що це сприятиме розвитку сучасних вітчизняних технологій і наближатиме перемогу над окупантами на полі бою.

Читайте також:
Карта. Старомлинівка_0609
6 вересня, 2023 середа
Основні мінні загородження вже подолані: боєць ЗСУ про ситуацію на півдні
Держсекретар США Блінкен у Києві
6 вересня, 2023 середа
"Підходимо до критичного етапу війни": дипломат Огризко назвав причини візиту Блінкена до Києва
Володимир Соловйов
6 вересня, 2023 середа
Пропагандист Соловйов закликав росіян не публікувати інформацію про обстріли території РФ
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 вересня
18:09
Депресія
Майже 10% населення Росії перебуває у глибокій депресії ,- дослідження
18:02
На премію Вацлава Гавела номінували очільника Харківської правозахисної групи
18:02
OPINION
Микола Княжицький
Для чого сучасній Україні політика пам'яті
17:53
Володимир Зеленський
Петиція до Зеленського про відкриття декларацій посадовців набрала потрібні голоси за 3 години
17:52
вибух
У Волгоградській області РФ на військовий об'єкт упав дрон, - росЗМІ
17:43
Ексклюзив
ЗСУ безпілотник дрон
Defense Express: дрон Saker Scout зі штучним інтелектом відкриває еру потужних змін на полі бою
17:34
Google
На честь свого 15-річчя Google Chrome отримає нові функції та дизайн
17:21
касетні снаряди, снаряд
США готують нову партію касетних боєприпасів для України, - NYT
17:18
зерно, зернова угода
Україна передала Туреччині пропозицію щодо роботи "зернового коридору" без РФ
17:02
Девід Петреус
Ситуація на фронті, Бахмут, західна зброя і українські реформи: про що говорив ексдиректор ЦРУ в Києві
16:57
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
РФ розсилає українцям у месенджері Signal заклики здаватися в полон окупантам
16:52
кібератака
США та Велика Британія ввели санкції проти 11 кіберзлочинців з російського угрупування Trickbot
16:47
премія "Оскар"
Український комітет Оскара отримав 5 заявок на відбір у номінацію "найкращий міжнародний повнометражний фільм"
16:16
Кирило Буданов
"Засмучені": Буданов розповів, що РФ робить після того, як Україна переманила пілота з гелікоптером Мі-8
16:11
Ексклюзив
вибори днр
"Зрада за 10 тис. рублів": депутатка райради розповіла, скільки платять окупанти на псевдовиборах у Запорізькій області
16:03
Каховська ГЕС, підтоплення
Унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС Україна втратила 35-40% запасів питної води, – Укргідроенерго
16:00
OPINION
Юрій Бутусов
Сподіваюсь, що президент засудить це злочинне голосування парламенту
15:59
На фото: фільм "Люпен"
Український трейлер серіалу "Люпен" вийшов на Netflix
15:45
Ігор Коломойський
Коломойському та 5 експосадовцям ПриватБанку оголосили підозру в заволодінні 9,2 млрд грн
15:25
ЗСУ, міномет, міна
Розвідка США вважає, що Україна має шанси прорвати російські лінії оборони до кінця року
15:24
Аналітика
Українці за кордоном
Все про українців за кордоном: хто вони, де та як їх повернути. Дослідження
15:18
вибори
Російські загарбники готують масовку для псевдоголосування на ТОТ
15:14
Бюджет 2023
Міністр фінансів розповів про пріоритети, ризики й очікувані зміни в бюджеті-2024
15:14
лікар гінеколог аборт
У Мексиці скасували кримінальне покарання за аборти
15:08
електроенергія
Укренерго вивела в аварійний ремонт одразу три блоки ТЕС: ситуація в енергосистемі
15:03
На базі ПВК Вагнера у Малі зафіксували турецькі БпЛА Bayraktar, - ЗМІ
14:58
ЮНЕСКО рекомендує врегулювати використання штучного інтелекту в освіті
14:35
На фото: СБУ затримала жителя Запоріжжя
СБУ затримала жителя Запоріжжя: закликав допомагати армії РФ, щоб підняти ворожий прапор на Хортиці
14:23
Естонія
Гумдопомога, відновлення медзакладів, реабілітація й обмін досвідом: Україна й Естонія співпрацюватимуть у сфері охорони здоров'я
14:05
OPINION
Ілія Куса
Путін-Ердоган. Зустріч з нульовим результатом
14:02
Судно Joseph Schulte
ВМС ЗСУ: чотири цивільні судна вийшли з українських портів на південному узбережжі
13:55
"Сталевий Кордон"
Прикордонники підняли український прапор у Строївці та Тополях на Харківщині
13:47
Оновлено
На фото: військовий
Операція на Зміїному, висадка в Криму та вербування пілота Мі-8: в Україні відзначають День воєнної розвідки
13:39
Ексклюзив
москва, кремль
Без деімперіалізації РФ повернеться з війною максимум через 7 років після нашої перемоги, - громадський діяч Пекар
13:38
Жінки в армії
В Україні обмежать виїзд для жінок, які стоять на військовому обліку, - нардеп
13:38
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни вдарили по цивільному об'єкту в Запорізькій області, попередньо - балістичною ракетою
13:18
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Цугцванг Зеленського через НЕвідкриття декларацій чиновників
13:13
електроенергія, світло ЛЕП
Через обстріли РФ без світла залишається частина жителів 4 прифронтових регіонів України
13:01
Рустем Умєров
Зеленський представив нового міністра оборони й озвучив завдання, які стоять перед Умєровим
12:45
Оновлено
Єнс Столтенберг
"Немає ознак навмисної атаки РФ": Столтенберг про падіння уламків російського дрона в Румунії
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV