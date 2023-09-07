"Нічого подібного ні в Україні, ні за кордоном немає": військові розповіли про застосування на фронті новітнього БПЛА Punisher

Про це Еспресо розповіли військові.

Дрон Punisher із 2016 року служить українським захисникам та успішно нищить ворожі цілі. Завдяки підтримці Cosmolot перші 15 модернізованих "пташок" відправили на передову для помсти російським окупантам.

"Це не засіб, який працює по передній лінії. Це для того, аби бити в тилу. Він летить навіть туди, куди не дістає артилерія і де його не чекають. Він працює дуже тихо, і навіть коли падає бомба, то вони (окупанти, - ред.) не розуміють, звідки вона до них прийшла", - розповів журналістам молодший сержант ЗСУ Олексій.

Над безпілотником працювали ветерани АТО, його основна особливість – здатність протидіяти засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Контейнер корисного навантаження, який несе базовий дрон, - це контейнер вагою 2,5 кг. Там розміщуються за конструкцією 600 г пластифікованої вибухівки й 2300 металевих елементів калібром 5,56. Так випадково вийшло, що калібр наших елементів ураження співпадає з натовською кулею", - розповів ідеолог проєкту БПЛА Punisher Максим Суботін.

На відміну від артилерійських систем, такі безпілотники можуть завдавати надзвичайно точних ударів по цілях. Радіус ураження зарядом дрона становить близько 35 метрів.

"Хтось мені колись казав про цей літачок, але це була мрія. Навіть не думав, що таке можливо - отримати цей літачок. На нього навіть подивитися - він просто досконалий. Нічого подібного ні в Україні, ні за кордоном немає. Це – унікальна річ", - сказав молодший сержант ЗСУ Олексій.

Cosmolot створив перший в Україні авіафлот ударних дронів, тому 15 БПЛА – лише початок. У межах благодійного проєкту Cosmolot Airlines військові отримають загалом 50 модернізованих безпілотників Punisher вартістю 100 млн гривень. У компанії переконані, що це сприятиме розвитку сучасних вітчизняних технологій і наближатиме перемогу над окупантами на полі бою.