Нідерланди дозволили донорство крові моногамним геям
У Нідерландах стало можливим донорство крові для чоловіків, які мають моногамні стосунки з одностатевим партнером
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.
“Геям та бісексуаламдозволено здавати кров до банку крові Sanquin. За умови, що за останній рік вони мають статеві стосунки лише з однією людиною”, - йдеться у повідомленні.
Досі здавати кров дозволялося лише геям, які востаннє мали секс за 4 місяці до процедури.
Таку позицію тривалий час критикували, називаючи дискримінаційною.
Банк крові очікує, що за буде залучено від 100 до 500 нових донорів крові.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.91
Купівля 26.91Продаж 27.15
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.12
- Актуальне
- Важливе