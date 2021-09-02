Нідерланди дозволили донорство крові моногамним геям

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.

“Геям та бісексуаламдозволено здавати кров до банку крові Sanquin. За умови, що за останній рік вони мають статеві стосунки лише з однією людиною”, - йдеться у повідомленні.

Досі здавати кров дозволялося лише геям, які востаннє мали секс за 4 місяці до процедури.

Таку позицію тривалий час критикували, називаючи дискримінаційною.

Банк крові очікує, що за буде залучено від 100 до 500 нових донорів крові.

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