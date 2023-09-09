Нідерланди облаштують додаткові місця для прийому біженців з України
У Нідерландах найближчими тижнями муніципалітети облаштують сотні додаткових місць для прийому українських біженців
Про це повідомляє NOS.
“Найближчими тижнями муніципалітети облаштують сотні додаткових місць для біженців з України”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таким є результат проведених консультацій. Державний секретар Міністерства юстиції та безпеки Нідерландів Ерік ван дер Бург зазначив, що в місцях прийому “досягнуто ліміту” і що центральні пункти прийому в Амстердамі та Утрехті переповнені. Наразі потрібно негайно додати 500 місць, наголосив він під час консультації. Ще тисячу місць мають облаштувати до 1 жовтня.
У Нідерландах зареєстровано 98 тисяч українських біженців. Наразі у приймальних пунктах є 81 тис. ліжок, з них 80 тис. використовуються.
Тож, 25 регіонам було запропоновано збільшити кількість місць до 90 000 у найближчі тижні, а потім до 97 000. Було домовлено, що муніципалітети зроблять все можливе для досягнення цієї мети.
У листі державний секретар Міністерства юстиції та безпеки Нідерландів ван дер Бург зазначає, що наплив біженців з України триває, і “не схоже, що ситуація зміниться найближчим часом”. Очікується, що до кінця цього року біженців з України у країні буде понад 104,4 тис.
- Дослідження Центру економічної стратегії показали, що впродовж першого півріччя 2023 року кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тис. осіб.
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