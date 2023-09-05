Кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тис. за перше півріччя 2023 року, - дослідження
Дослідження Центру економічної стратегії показали, що впродовж першого півріччя 2023 року кількість українських біженців за кордоном зросла на 300-500 тис. осіб
Про це повідомляє Центр економічної стратегії з посиланням на дані двох хвиль опитування біженців, яке проводила компанія Info Sapiens.
За перше півріччя 2023 року кількість українських біженців за кордоном збільшилась на 300-500 тисяч осіб. Загалом, станом на кінець червня за кордоном перебувало від 5,6 до 6,7 млн українців.
Дослідники зазначають, що нова хвиля біженців стала наслідком ударів по енергосистемі України, посиленням ракетних атак у травні, а також підриву Каховської ГЕС.
Значна частина біженців — це жінки та діти. Водночас Центр економічної стратегії відзначив збільшення частки чоловіків.
"З усіх біженців за кордоном можуть залишитися від 1,3 млн до 3,3 млн українців (від оптимістичного до песимістичного сценарію). Це на 0,4–0,6 млн осіб більше, ніж у попередніх розрахунках за грудень 2022 року", - йдеться у дослідженні.
За розрахунками ЦЕС, внаслідок неповернення українців економіка країни втрачатиме від 2,7% до 6,9% ВВП щорічно.
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