Українські біженці в Польщі можуть розраховувати на нову грошову допомогу. Як отримати

Про це інформує Visit Ukraine.

У 2023 році всі батьки новонароджених дітей, які перебувають в Польщі та відповідають визначеним умовам, зможуть отримати допомогу Becikowe. Це одноразова сума у розмірі 1000 злотих, яка надається при народженні дитини. Ця підтримка є частиною системи сімейних допомог у Польщі. Кошти перераховуються на банківський рахунок або доставляються поштовим переказом.

Отримати допомогу можуть:

громадяни Польщі, що проживають в країні

громадяни країн Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони (Швейцарія, Велика Британія)

особи, які мають громадянство іншої країни, але отримали дозвіл на тимчасове проживання, роботу в Польщі

українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Оформити одноразову виплату може один з батьків дитини, юридичний чи фактичний опікун дитини, що подав до суду заяву про усиновлення.

Є кілька критеріїв, які слід врахувати для отримання допомоги Becikowe:

Вагітна жінка повинна бути зареєстрована в медичному закладі не пізніше 10 тижнів до пологів, про що має свідчити медична довідка від лікаря або акушера (за винятком опікунів).

Сума доходу родини на одну особу не повинна перевищувати 1922 злотих.

Заяву необхідно подати не пізніше ніж через 12 місяців від дня народження дитини.

Для опікунів, які оформлюють допомогу, документи слід подавати не пізніше 12 місяців від дати офіційного початку опіки або усиновлення (в цьому випадку допомога надається дітям до 18 років).

Також є особливості для українців, які прибули до Польщі через російську агресію: їхні доходи розглядаються тільки для тих членів родини, які також перебувають у Польщі.

Для подання заявки потрібно мати:

заяву на допомогу (wniosek o becikowe);

персональні дані батьків та дитини;

номер PESEL (персональний ідентифікаційний номер);

оригінал та копія свідоцтва про народження дитини;

номер банківського рахунку для переказу коштів;

медичну довідку від лікаря чи акушера, що підтверджує, що мати була зареєстрована в медичному закладі не пізніше 10 тижнів до пологів;

довідку про доходи родини (за потреби, документи, які підтверджують втрату доходів або зміни в них);

документ, що підтверджує легальний статус перебування на території Польщі для іноземних громадян;

письмову заяву, що допомога на дитину не надавалася раніше;

електронну адресу.

Для українців, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року - штамп з датою перетину кордону (у паспорті або іншому документі).

Батьки, які самостійно виховують дитину, додатково повинні подати копію свідоцтва про сімейний стан (якщо один з батьків помер або невідомий) та документ з суду, що встановлює обов'язок сплачувати аліменти одному з батьків або підтверджує відмову від стягнення аліментів.

Процедура подання заявки на Becikowe може бути виконана особисто в адміністрації місцевої резиденції (Urząd gminy/miasta), у центрі соціальної допомоги, через пошту або онлайн.

Для онлайн-оформлення потрібно зареєструватися на порталі Emp@tia з використанням електронного підпису або довіреного профілю; ввести особисті дані, заповнити заявку та очікувати відповідь від компетентного органу, що відповідає за місце проживання.

Розгляд заявки зазвичай займає 1-2 місяці. У випадку позитивного рішення, кошти перераховуються на зазначений у заяві банківський рахунок. Якщо заяву на допомогу Becikowe відхилили, людина має право оскаржити це рішення. Для цього протягом 14 днів необхідно звернутися до апеляційної комісії місцевого органу самоврядування. Подача апеляції є безплатною.