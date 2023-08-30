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Українські біженці в Польщі можуть розраховувати на нову грошову допомогу. Як отримати

30 серпня, 2023 середа
18:29
Війна з Росією Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці

Біженці з України, які перебувають у Польщі, мають право на нову грошову допомогу Becikowe на новонароджених дітей

Про це інформує Visit Ukraine.

У 2023 році всі батьки новонароджених дітей, які перебувають в Польщі та відповідають визначеним умовам, зможуть отримати допомогу Becikowe. Це одноразова сума у розмірі 1000 злотих, яка надається при народженні дитини. Ця підтримка є частиною системи сімейних допомог у Польщі. Кошти перераховуються на банківський рахунок або доставляються поштовим переказом.

Отримати допомогу можуть:

  • громадяни Польщі, що проживають в країні
  • громадяни країн Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони (Швейцарія, Велика Британія)
  • особи, які мають громадянство іншої країни, але отримали дозвіл на тимчасове проживання, роботу в Польщі
  • українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Оформити одноразову виплату може один з батьків дитини, юридичний чи фактичний опікун дитини, що подав до суду заяву про усиновлення.

Є кілька критеріїв, які слід врахувати для отримання допомоги Becikowe:

  • Вагітна жінка повинна бути зареєстрована в медичному закладі не пізніше 10 тижнів до пологів, про що має свідчити медична довідка від лікаря або акушера (за винятком опікунів).
  • Сума доходу родини на одну особу не повинна перевищувати 1922 злотих.
  • Заяву необхідно подати не пізніше ніж через 12 місяців від дня народження дитини.
  • Для опікунів, які оформлюють допомогу, документи слід подавати не пізніше 12 місяців від дати офіційного початку опіки або усиновлення (в цьому випадку допомога надається дітям до 18 років).
  • Також є особливості для українців, які прибули до Польщі через російську агресію: їхні доходи розглядаються тільки для тих членів родини, які також перебувають у Польщі.

Для подання заявки потрібно мати:

  • заяву на допомогу (wniosek o becikowe);
  • персональні дані батьків та дитини;
  • номер PESEL (персональний ідентифікаційний номер);
  • оригінал та копія свідоцтва про народження дитини;
  • номер банківського рахунку для переказу коштів;
  • медичну довідку від лікаря чи акушера, що підтверджує, що мати була зареєстрована в медичному закладі не пізніше 10 тижнів до пологів;
  • довідку про доходи родини (за потреби, документи, які підтверджують втрату доходів або зміни в них);
  • документ, що підтверджує легальний статус перебування на території Польщі для іноземних громадян;
  • письмову заяву, що допомога на дитину не надавалася раніше;
  • електронну адресу.

Для українців, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року - штамп з датою перетину кордону (у паспорті або іншому документі).

Батьки, які самостійно виховують дитину, додатково повинні подати копію свідоцтва про сімейний стан (якщо один з батьків помер або невідомий) та документ з суду, що встановлює обов'язок сплачувати аліменти одному з батьків або підтверджує відмову від стягнення аліментів.

Процедура подання заявки на Becikowe може бути виконана особисто в адміністрації місцевої резиденції (Urząd gminy/miasta), у центрі соціальної допомоги, через пошту або онлайн.

Для онлайн-оформлення потрібно зареєструватися на порталі Emp@tia з використанням електронного підпису або довіреного профілю; ввести особисті дані, заповнити заявку та очікувати відповідь від компетентного органу, що відповідає за місце проживання.

Розгляд заявки зазвичай займає 1-2 місяці. У випадку позитивного рішення, кошти перераховуються на зазначений у заяві банківський рахунок. Якщо заяву на допомогу Becikowe відхилили, людина має право оскаржити це рішення. Для цього протягом 14 днів необхідно звернутися до апеляційної комісії місцевого органу самоврядування. Подача апеляції є безплатною.

  • 11 березня у Міністерстві соціальної політики повідомили, що біженцям за кордоном продовжуватимуть нараховувати пенсії. Отримання матеріальної допомоги громадянами поза межами України не є підставою для позбавлення їх пенсійних виплат.
  • 4 липня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав кредит у розмірі 25 мільйонів євро Дніпру для розв'язання проблем з напливом переселенців.
  • Українці, які 45 днів без вагомих причин перебувають за кордоном, не вважатимуться внутрішньо переміщеними особами, тому з 1 серпня їх позбавлятимуть виплат від держави.  
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