Українські біженці в Польщі можуть розраховувати на нову грошову допомогу. Як отримати
Біженці з України, які перебувають у Польщі, мають право на нову грошову допомогу Becikowe на новонароджених дітей
Про це інформує Visit Ukraine.
У 2023 році всі батьки новонароджених дітей, які перебувають в Польщі та відповідають визначеним умовам, зможуть отримати допомогу Becikowe. Це одноразова сума у розмірі 1000 злотих, яка надається при народженні дитини. Ця підтримка є частиною системи сімейних допомог у Польщі. Кошти перераховуються на банківський рахунок або доставляються поштовим переказом.
Отримати допомогу можуть:
- громадяни Польщі, що проживають в країні
- громадяни країн Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони (Швейцарія, Велика Британія)
- особи, які мають громадянство іншої країни, але отримали дозвіл на тимчасове проживання, роботу в Польщі
- українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.
Оформити одноразову виплату може один з батьків дитини, юридичний чи фактичний опікун дитини, що подав до суду заяву про усиновлення.
Є кілька критеріїв, які слід врахувати для отримання допомоги Becikowe:
- Вагітна жінка повинна бути зареєстрована в медичному закладі не пізніше 10 тижнів до пологів, про що має свідчити медична довідка від лікаря або акушера (за винятком опікунів).
- Сума доходу родини на одну особу не повинна перевищувати 1922 злотих.
- Заяву необхідно подати не пізніше ніж через 12 місяців від дня народження дитини.
- Для опікунів, які оформлюють допомогу, документи слід подавати не пізніше 12 місяців від дати офіційного початку опіки або усиновлення (в цьому випадку допомога надається дітям до 18 років).
- Також є особливості для українців, які прибули до Польщі через російську агресію: їхні доходи розглядаються тільки для тих членів родини, які також перебувають у Польщі.
Для подання заявки потрібно мати:
- заяву на допомогу (wniosek o becikowe);
- персональні дані батьків та дитини;
- номер PESEL (персональний ідентифікаційний номер);
- оригінал та копія свідоцтва про народження дитини;
- номер банківського рахунку для переказу коштів;
- медичну довідку від лікаря чи акушера, що підтверджує, що мати була зареєстрована в медичному закладі не пізніше 10 тижнів до пологів;
- довідку про доходи родини (за потреби, документи, які підтверджують втрату доходів або зміни в них);
- документ, що підтверджує легальний статус перебування на території Польщі для іноземних громадян;
- письмову заяву, що допомога на дитину не надавалася раніше;
- електронну адресу.
Для українців, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року - штамп з датою перетину кордону (у паспорті або іншому документі).
Батьки, які самостійно виховують дитину, додатково повинні подати копію свідоцтва про сімейний стан (якщо один з батьків помер або невідомий) та документ з суду, що встановлює обов'язок сплачувати аліменти одному з батьків або підтверджує відмову від стягнення аліментів.
Процедура подання заявки на Becikowe може бути виконана особисто в адміністрації місцевої резиденції (Urząd gminy/miasta), у центрі соціальної допомоги, через пошту або онлайн.
Для онлайн-оформлення потрібно зареєструватися на порталі Emp@tia з використанням електронного підпису або довіреного профілю; ввести особисті дані, заповнити заявку та очікувати відповідь від компетентного органу, що відповідає за місце проживання.
Розгляд заявки зазвичай займає 1-2 місяці. У випадку позитивного рішення, кошти перераховуються на зазначений у заяві банківський рахунок. Якщо заяву на допомогу Becikowe відхилили, людина має право оскаржити це рішення. Для цього протягом 14 днів необхідно звернутися до апеляційної комісії місцевого органу самоврядування. Подача апеляції є безплатною.
- 11 березня у Міністерстві соціальної політики повідомили, що біженцям за кордоном продовжуватимуть нараховувати пенсії. Отримання матеріальної допомоги громадянами поза межами України не є підставою для позбавлення їх пенсійних виплат.
- 4 липня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав кредит у розмірі 25 мільйонів євро Дніпру для розв'язання проблем з напливом переселенців.
- Українці, які 45 днів без вагомих причин перебувають за кордоном, не вважатимуться внутрішньо переміщеними особами, тому з 1 серпня їх позбавлятимуть виплат від держави.
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