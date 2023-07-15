Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону.

"Якщо станом на 15 липня людина мінімум протягом 30 днів без серйозних підстав перебуває за кордоном і до моменту призначення допомоги на 1 серпня не повернулася в Україну, тобто вона понад 45 днів сукупно перебуває за кордоном, то тоді вона обрала не внутрішнє, а зовнішнє переміщення. А допомога спрямовується саме на тих, хто є внутрішньо переміщеними особами", - зазначила Марчак.

Вона також зазначила, що держава має інформацію з приводу того, чи виїжджала людина за кордон.

"Якщо через державні реєстри ми будемо бачити, що людина протягом тривалого часу перебуває за кордоном і для цього немає таких тимчасових підстав, як лікування, стажування, відрядження, то тоді виплати такій особі буде припинено. Однак якщо у державних реєстрах помилкова інформація, або людина чи родина вже повернулися з-за кордону, то людина може уточнити інформацію в органах соціального захисту, і такі виплати продовжаться", - пояснила Марчак.

Заступниця міністра нагадала, що будуть припинені виплати від держави з 1 серпня тим, хто повернувся на місце проживання, а також тим, хто постійно перебуває за кордоном.

За її словами, у 2023 році на виплати внутрішньо переміщеним особам спрямовано 57 млрд гривень. Щомісяця виплачується 6,2 млрд гривень. Дорослі працездатні особи отримують 2 тисячі гривень щомісячно, а діти та особи з інвалідністю - 3 тисячі гривень.