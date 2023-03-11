Біженцям за кордоном продовжують нараховувати пенсії, - Мінсоцполітики
Отримання матеріальної допомоги громадянами поза межами України не є підставою для позбавлення їх пенсійних виплат
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
"Українські пенсіонери, які наразі опинилися за кордоном, ставлять питання: чи не є отримання матеріальної допомоги поза Україною приводом для позбавлення їх пенсії. Відповідаємо: призначені в Україні пенсії виплачуються за правилами, визначеними українським законодавством", - йдеться в повідомленні.
В Мінсоцполітики підкреслили, що в разі виплати пенсії на банківський рахунок, в момент зарахування кошти стають власністю особи, і вона має право використовувати їх на власний розсуд.
Зазначається, що законодавство не ставить виплату пенсій у залежність від того, чи одержує людина матеріальну допомогу за кордоном.
- Нагадаємо, з 1 березня уряд розпочав індексацію пенсій для усіх категорій громадян України.
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