Біженцям за кордоном продовжують нараховувати пенсії, - Мінсоцполітики

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

"Українські пенсіонери, які наразі опинилися за кордоном, ставлять питання: чи не є отримання матеріальної допомоги поза Україною приводом для позбавлення їх пенсії. Відповідаємо: призначені в Україні пенсії виплачуються за правилами, визначеними українським законодавством", - йдеться в повідомленні.

В Мінсоцполітики підкреслили, що в разі виплати пенсії на банківський рахунок, в момент зарахування кошти стають власністю особи, і вона має право використовувати їх на власний розсуд.

Зазначається, що законодавство не ставить виплату пенсій у залежність від того, чи одержує людина матеріальну допомогу за кордоном.