Близько третини біженців, імовірно, не повернуться в Україну, - економіст Пендзин
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що за останніми соціологічними дослідженнями в Україну готові повернутись до 2 млн біженців, всі інші або вагаються, або остаточно не збираються повертатись до України
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"За останніми підрахунками Міністерства економіки України для нормального економічного відновлення країні потрібні ще 5 млн робочих рук. Тобто зараз питання повернення до України вимушено переміщених осіб є дуже важливим для функціонування країни. Тепер ми підходимо до основної проблеми. Серед людей, які вимушено покинули територію України, понад третина повертатись не планують взагалі. Мова йде про людей, які вже знайшли роботу, місця для навчання дітей й інтегрувались в той соціум, в якому зараз живуть. Найбільша частина цих людей знаходиться в Польщі, Чехії та Словаччині", - розповів Пендзин.
Економіст зауважив, що за найкращих умов в Україну повернуться лише понад 2 млн біженців.
"Понад 29% українців, які зараз проживають в Європі, чітко говорять, що будуть повертатись в Україну, які тільки безпекові умови дозволять це зробити. Тобто першою найбільшою проблемою для наших біженців є безпекові умови. Ще третина українців в Європі не визначились чи будуть повертатись додому. Фактично зараз ми маємо розуміти той факт, що лише третина українців, які покинули країну через війну, готові повернутись назад. Це кращому випадку до 2 млн людей. Всі інші або вагаються, або остаточно не збираються повертатись до України", - додав він.
- 16 серпня в Опендатаботі проінформували, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в України різниця між кількістю людей, які виїхали та повернулись в країну, складає лише 2,4 млн громадян
- Уряд Нової Зеландії, у суботу, 26 липня, оголосив, що надаватиме посвідку на проживання українським біженцям, які прибули в країну за спеціальною візою
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.63Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе