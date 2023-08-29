Близько третини біженців, імовірно, не повернуться в Україну, - економіст Пендзин

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"За останніми підрахунками Міністерства економіки України для нормального економічного відновлення країні потрібні ще 5 млн робочих рук. Тобто зараз питання повернення до України вимушено переміщених осіб є дуже важливим для функціонування країни. Тепер ми підходимо до основної проблеми. Серед людей, які вимушено покинули територію України, понад третина повертатись не планують взагалі. Мова йде про людей, які вже знайшли роботу, місця для навчання дітей й інтегрувались в той соціум, в якому зараз живуть. Найбільша частина цих людей знаходиться в Польщі, Чехії та Словаччині", - розповів Пендзин.

Економіст зауважив, що за найкращих умов в Україну повернуться лише понад 2 млн біженців.

"Понад 29% українців, які зараз проживають в Європі, чітко говорять, що будуть повертатись в Україну, які тільки безпекові умови дозволять це зробити. Тобто першою найбільшою проблемою для наших біженців є безпекові умови. Ще третина українців в Європі не визначились чи будуть повертатись додому. Фактично зараз ми маємо розуміти той факт, що лише третина українців, які покинули країну через війну, готові повернутись назад. Це кращому випадку до 2 млн людей. Всі інші або вагаються, або остаточно не збираються повертатись до України", - додав він.