Українські біженці зможуть отримати посвідку на проживання у Новій Зеландії

Про це інформує Bloomberg.

Зазначається, що власники спеціальної візи, які отримають її до 15 березня 2024 року, зможуть подати заяву на отримання посвідки на проживання в Новій Зеландії. 12-місячну спеціальну візу вперше відкрили для заявників у березні 2022 року, в лютому її дію продовжили ще на один рік.

За інформацією уряду, уже було видано близько 1 510 таких віз, у країні загалом проживає близько 340 власників такого дозволу.

"Багато з тих, хто шукав безпеки в Новій Зеландії, ніколи не очікували, що залишаться тут надовго, але оскільки війна триває, ми маємо гуманітарний обов'язок надати їм впевненість", - заявив міністр імміграції Нової Зеландії Ендрю Літтл.

Для отримання посвідки необхідно надати медичну довідку, пройти перевірку особи та відповідати вимогам щодо ідентифікації, а також сплатити збір за подання заяви в розмірі 1200 новозеландських доларів (708 доларів США).