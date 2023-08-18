США продовжили тимчасовий захист для українських біженців до весни 2025 року
У п'ятницю, 18 серпня, Сполучені Штати Америки продовжили дію тимчасового захисту для українських біженців на 18 місяців – до 19 квітня 2025 року
Про це повідомили в Держдепі, передає Reuters.
Також США внесли інші зміни, які дозволять іншим громадянам України подати заявку на отримання статусу.
Термін дії тимчасово захисту спливав 19 жовтня, а відтепер діятиме до 19 квітня 2025 року.
- 10 серпня посольство України в Ізраїлі повідомило, уряд країни припинив фінансування програми безоплатного медичного страхування та обслуговування для українських біженців.
- Тоді очільник дипломатичного відомства Євген Корнійчук заявив: "Мало того, що ізраїльський уряд відмовляється продавати Україні засоби захисту від вбивства наших громадян росіянами, - тепер Ізраїль також припиняє надання медичної допомоги біженцям, які втекли до Ізраїлю від загрози жорстокого вбивства з боку росіян".
- 14 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з ізраїльським колегою Елі Коеном скасування медстрахування для українців. Кулеба зазначив, що ця проблема буде вирішена найближчим часом.
- Зрештою Ізраїль продовжив медичне страхування для біженців з України до кінця року.
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