Про це повідомили в Держдепі, передає Reuters.

Також США внесли інші зміни, які дозволять іншим громадянам України подати заявку на отримання статусу.

Термін дії тимчасово захисту спливав 19 жовтня, а відтепер діятиме до 19 квітня 2025 року.