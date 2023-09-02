У Польщі закрили найбільший центр прийому українських біженців, - Financial Times
У суботу, 12 вересня, стало відомо, що Польща закрила свій найбільший центр прийому українських біженців
Про це повідомляє Financial Times.
Центр прийому біженців був розташований у Надажині, приблизно у 30 км від Варшави. Українці мешкали на території торгово-виставкового центру Ptak Warsaw Expo (прим. - площа критих приміщень центру становить 150 тис. кв. м).
У прес-службі Мазовецького краю пояснили, що центр був вже не потрібний. Більшість людей знайшли житло в інших місцях.
"Центр закрили. Туди не приходили нові люди, тому утримувати такий великий центр не було сенсу. Наразі там перебували 300 людей. Деякі з них були перевезені в інші, менші центри, дехто звернувся до органів місцевого самоврядування", – зазначила Дагмара Залевська.
Найбільший центр гуманітарної допомоги українцям відкрили одразу після початку повномасштабної атаки Росії на Україну. Там могли перебувати до 9-10 тис. людей.
Центр прийому біженців був поділений на сектори. У кожному, окрім ліжок, були санвузли та нашвидкуруч збудовані душові, зони для харчування та заряджання телефонів, кімнати для матерів із маленькими дітьми.
- 30 серпня повідомлялось, що біженці з України, які перебувають у Польщі, мають право на нову грошову допомогу Becikowe на новонароджених дітей.
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