Нідерландські підприємці продовжують продавати до Росії квіти, - видання NU.nl
Нідерландські компанії після року повномасштабної війни в Україні продовжують ввозити в Росію квіти, оскільки на цей товар не поширюються санкції ЄС, а виробники та експортери не мають особливих моральних заперечень
Про це йдеться в матеріалі видання NU.nl.
Відомо, що багато нідерландських товарів, які раніше експортувались у Росію – від мікросхем і ваговозів до електроніки, – більше не дозволено продавати росіянам через санкції ЄС.
Квіти під обмеження при цьому не підпадають, тоді як, наприклад, кущ троянди – підпадає. Видання зазначає, що ідея полягає в тому, що в РФ можуть заробляти гроші на рослинах або кущах, а на квітах – ні. Квітникарі не бачать особливих моральних заперечень проти того, щоб продавати квіти росіянам.
"Тюльпани роблять людей щасливими", – сказав NU представник нідерландської компанії Smit Flowers Ар'ян Сміт. За його словами, весь тюльпановий сектор Нідерландів щороку продавав у Росію близько 6% цих квітів, майже всі – до 8 Березня.
Виробник півоній з Гелдерланду, який побажав залишитися невідомим, стверджує: завжди продавав багато півоній в Росії і продаватиме їх і надалі.
"Все одно будуть росіяни, яким потрібні квіти. Кожен євро, витрачений на квіти, більше не може піти на танки", – вважає він.
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Водночас обсяг експорту квітів із Нідерландів до РФ постраждав від інших санкцій. Наприклад, транспортні перевезення стали набагато складнішими, оскільки російським ваговозам більше не дозволено в'їжджати до Європи.
Окрім того, ускладнилися фінансові операції з росіянами та зростають витрати на енергоносії.
Точних оцінок обсягу торгівлі квітами Нідерландів і Росії майже немає. За даними нідерландської Асоціації оптовиків квіткової продукції, Росія випала з першої десятки експортних напрямків цього товару. А статистичне агентство Нідерландів CBS повідомило на цьому тижні, що вартість експорту квітів і рослин до Росії впала на 19% – до 324 мільйонів євро – у 2022 році.
- 25 лютого країни Європейського Союзу пізно ввечері в п'ятницю погодили десятий пакет санкцій проти Росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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