Смартфони, кавомашини, кондиціонери та інше: зі США до Росії та Білорусі більше не можна постачати 276 різних товарів
США заборонили експорт до Білорусі смартфонів дорожче за $300, кавомашини, кондиціонери та ще 273 різні позиції
Про це стало відомо зі звіту The Federal Register.
Зокрема зазначається, що США розширили експортні обмеження на постачання до Білорусі та РФ 276 різних товарів.
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Серед іншого під заборону експорту потрапили: вентилятори (настінні, підлогові, для дахів), кондиціонери дорожчі за $750 (оптом), холодильники дорожчі за $750, посудомийки, електронні ваги дорожчі за $100, мікрохвильові печі, кавомашини, тостери, смартфони дорожчі за $300.
- Країни Європейського Союзу пізно ввечері в п'ятницю, 24 лютого, погодили десятий пакет санкцій проти Росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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