Про це стало відомо зі звіту The Federal Register.

Зокрема зазначається, що США розширили експортні обмеження на постачання до Білорусі та РФ 276 різних товарів.

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Серед іншого під заборону експорту потрапили: вентилятори (настінні, підлогові, для дахів), кондиціонери дорожчі за $750 (оптом), холодильники дорожчі за $750, посудомийки, електронні ваги дорожчі за $100, мікрохвильові печі, кавомашини, тостери, смартфони дорожчі за $300.