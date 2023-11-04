"Ніхто не тисне на мене сьогодні", - Зеленський про можливість перемовин з РФ

Про це сказав Зеленський на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише УНІАН.

За його словами, зараз поширюються повідомлення щодо можливості переговорів України та Росії у тому чи іншому вигляді.

"Я не знаю, хто це робить. Але я, як людина, на якій є ця відповідальність і повноваження щодо тих чи інших перемовин, я вам відповім дуже відверто. Усі знають - моє ставлення сходиться зі ставленням українського суспільства, і тому ніхто не тисне на мене сьогодні", - зазначив Зеленський.

Окрім того, президент сказав, що партнери також не тиснуть стосовно територіальних поступок.

Зеленський зазначив, що з початком повномасштабного російського вторгнення і до нього такі розмови серед партнерів існували, але зараз їх немає.

"На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів, серед наших партнерів тощо, щоб ми зараз сіли з Росією розмовляти і щось їй віддавали. Не буде такого", - підсумував президент.