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"Ніхто не тисне на мене сьогодні", - Зеленський про можливість перемовин з РФ

4 листопада, 2023 субота
15:35
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто з лідерів США, ЄС та інших країн-партнерів не тисне на нього щодо початку перемовин з Росією

Про це сказав Зеленський на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише УНІАН.

За його словами, зараз поширюються повідомлення щодо можливості переговорів України та Росії у тому чи іншому вигляді. 

"Я не знаю, хто це робить. Але я, як людина, на якій є ця відповідальність і повноваження щодо тих чи інших перемовин, я вам відповім дуже відверто. Усі знають - моє ставлення сходиться зі ставленням українського суспільства, і тому ніхто не тисне на мене сьогодні", - зазначив Зеленський.

Окрім того, президент сказав, що партнери також не тиснуть стосовно територіальних поступок. 

Зеленський зазначив, що з початком повномасштабного російського вторгнення і до нього такі розмови серед партнерів існували, але зараз їх немає. 

"На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів, серед наших партнерів тощо, щоб ми зараз сіли з Росією розмовляти і щось їй віддавали. Не буде такого", - підсумував президент. 

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Україна
Росія
Володимир Зеленський
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