"Ніхто не тисне на мене сьогодні", - Зеленський про можливість перемовин з РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто з лідерів США, ЄС та інших країн-партнерів не тисне на нього щодо початку перемовин з Росією
Про це сказав Зеленський на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише УНІАН.
За його словами, зараз поширюються повідомлення щодо можливості переговорів України та Росії у тому чи іншому вигляді.
"Я не знаю, хто це робить. Але я, як людина, на якій є ця відповідальність і повноваження щодо тих чи інших перемовин, я вам відповім дуже відверто. Усі знають - моє ставлення сходиться зі ставленням українського суспільства, і тому ніхто не тисне на мене сьогодні", - зазначив Зеленський.
Окрім того, президент сказав, що партнери також не тиснуть стосовно територіальних поступок.
Зеленський зазначив, що з початком повномасштабного російського вторгнення і до нього такі розмови серед партнерів існували, але зараз їх немає.
"На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів, серед наших партнерів тощо, щоб ми зараз сіли з Росією розмовляти і щось їй віддавали. Не буде такого", - підсумував президент.
- Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що війна в Україні має закінчитися не лише військовими діями, однак час для проведення мирних перемовин з Росією ще не настав.
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