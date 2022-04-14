Німеччина допоможе відновити зруйнований окупантами стадіон у Чернігові, - міністр культури
Зруйнований Росією футбольний стадіон у Чернігові допоможе відновити Німеччина та футбольний клуб Боруссія (Дортмунд)
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
"Завершив перемовини з Клаудією Рот, Державним міністром з питань культури і ЗМІ Відомства федерального канцлера. Німеччина та Дортмунський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка. Зі свого боку, ми долучаємо до діалогу мера Владислава Атрошенка та сподіваємось, що ця чудова звістка зможе підтримати чернігівчан", - написав Ткаченко.
Також Німеччина наголосила у своїй незмінній позиції щодо важливості перенесення проведення 45-ї сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з російської Казані.
"Обговорили ініціативу внесення історичного ареалу Одеси в ЮНЕСКО. Зі свого боку, запросив німецьких колег до допомоги Україні у формуванні номінаційного досьє для подачі заявки", - додав Ткаченко.
Крім цього Ткаченко обговорив з міністром культури і ЗМІ Німеччина про можливо посилення інформаційних та культурних санкції щодо РФ в Німеччині.
- Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ у Чернігові загинуло близько 700 людей, іще приблизно 40 зникли безвісти
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