Німеччина допоможе відновити зруйнований окупантами стадіон у Чернігові, - міністр культури

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Завершив перемовини з Клаудією Рот, Державним міністром з питань культури і ЗМІ Відомства федерального канцлера. Німеччина та Дортмунський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка. Зі свого боку, ми долучаємо до діалогу мера Владислава Атрошенка та сподіваємось, що ця чудова звістка зможе підтримати чернігівчан", - написав Ткаченко.

Також Німеччина наголосила у своїй незмінній позиції щодо важливості перенесення проведення 45-ї сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з російської Казані.

"Обговорили ініціативу внесення історичного ареалу Одеси в ЮНЕСКО. Зі свого боку, запросив німецьких колег до допомоги Україні у формуванні номінаційного досьє для подачі заявки", - додав Ткаченко.

Крім цього Ткаченко обговорив з міністром культури і ЗМІ Німеччина про можливо посилення інформаційних та культурних санкції щодо РФ в Німеччині.

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ у Чернігові загинуло близько 700 людей, іще приблизно 40 зникли безвісти

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