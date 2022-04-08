З початку повномасштабної війни РФ проти України в Чернігові загинуло близько 700 людей, - мер

Про це заявив мер Чернігова В'ячеслав Атрошенко, передає Укрінформ.



"За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 чоловік, це сукупно і військових, і цивільних", - наголосив він.



Особи 70 убитих не ідентифікували, а імена решти мешканців відомі. Крім того, близько 40 людей зникли безвісти, однак швидше за все вони загинули, оскільки багатьох востаннє бачили біля знищених росіянами будівель і автомобілів.



За словами мера, у Чернігові залишилося 80-95 тис. мешканців, а до повномасштабного нападу Росії було 285-290 тис. людей.

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