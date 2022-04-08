З початку повномасштабної війни РФ проти України в Чернігові загинуло близько 700 людей, - мер
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ у Чернігові загинуло близько 700 людей, іще приблизно 40 зникли безвісти
Про це заявив мер Чернігова В'ячеслав Атрошенко, передає Укрінформ.
"За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 чоловік, це сукупно і військових, і цивільних", - наголосив він.
Особи 70 убитих не ідентифікували, а імена решти мешканців відомі. Крім того, близько 40 людей зникли безвісти, однак швидше за все вони загинули, оскільки багатьох востаннє бачили біля знищених росіянами будівель і автомобілів.
За словами мера, у Чернігові залишилося 80-95 тис. мешканців, а до повномасштабного нападу Росії було 285-290 тис. людей.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе