​​​​​​​​Німеччина, Франція і ще 5 країн застерігають своїх громадян від добровільної участі у війні в Україні

Про це пише "Європейська правда"​ з посиланям на​ Bild.



Міністри юстиції Бельгії, Німеччини, Франції, Італії, Люксембургу, Нідерландів та Іспанії підписали звернення із цього приводу після зустрічі у понеділок.



"Звичайно, ми хочемо запобігти поїздкам людей на театр військових дій", - сказав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

Нагадаємо, Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до Інтернаціонального легіону для захисту України.

До Інтернаціонального легіону захисників України вже долучилися добровольці з 52 країн, кількість легіонерів налічує близько 20 тис.