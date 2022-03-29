Німеччина, Франція і ще 5 країн застерігають своїх громадян від добровільної участі у війні в Україні
Міністри юстиції Бельгії, Німеччини, Франції, Італії, Люксембургу, Нідерландів та Іспанії підписали звернення, в якому не радять своїм громадянам їхати воювати в Україну на добровольчих засадах
Про це пише "Європейська правда" з посиланям на Bild.
Міністри юстиції Бельгії, Німеччини, Франції, Італії, Люксембургу, Нідерландів та Іспанії підписали звернення із цього приводу після зустрічі у понеділок.
"Звичайно, ми хочемо запобігти поїздкам людей на театр військових дій", - сказав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.
- Нагадаємо, Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до Інтернаціонального легіону для захисту України.
- До Інтернаціонального легіону захисників України вже долучилися добровольці з 52 країн, кількість легіонерів налічує близько 20 тис.
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