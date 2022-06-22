Про це пише Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

"Ми розширимо нашу військову присутність, скерувавши більше повітряних і військово-морських сил до Балтійського моря. І ми готові відправити більше солдатів до Словаччини і підтримати Словаччину в забезпеченні безпеки її повітряного простору", - сказав канцлер депутатам Бундестагу.

За його словами, саміт НАТО наступного тижня в Мадриді "надішле сигнал згуртованості та рішучості".

"Ми будемо захищати кожен квадратний метр території НАТО", – додав Шольц.

Зараз у Словаччині перебувають 1089 військовослужбовців Альянсу в рамках посиленої присутності НАТО. З них 275 прибули з Німеччини. Затверджений мандат дозволяє діяти максимум 3000 військовослужбовців Альянсу.

Багатонаціональні бойові групи в рамках так званої розширеної передової присутності НАТО (eFP) були створені у відповідь на анексію Криму Росією в 2014 році. Після військового вторгнення Росії в Україну в лютому країни-члени Альянсу погодилися створити бойові групи вздовж східного крила НАТО, включаючи Румунію, Болгарію, Угорщину, а також Словаччину.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb