Німеччина ініціює регіональне безпекове лідерство: збільшує військову присутність у Балтиці та "закриває небо" над Словаччиною
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив східних партнерів по НАТО у повній солідарності та підтримці
Про це пише Aktuality, повідомляє "Європейська правда".
"Ми розширимо нашу військову присутність, скерувавши більше повітряних і військово-морських сил до Балтійського моря. І ми готові відправити більше солдатів до Словаччини і підтримати Словаччину в забезпеченні безпеки її повітряного простору", - сказав канцлер депутатам Бундестагу.
За його словами, саміт НАТО наступного тижня в Мадриді "надішле сигнал згуртованості та рішучості".
"Ми будемо захищати кожен квадратний метр території НАТО", – додав Шольц.
Зараз у Словаччині перебувають 1089 військовослужбовців Альянсу в рамках посиленої присутності НАТО. З них 275 прибули з Німеччини. Затверджений мандат дозволяє діяти максимум 3000 військовослужбовців Альянсу.
Багатонаціональні бойові групи в рамках так званої розширеної передової присутності НАТО (eFP) були створені у відповідь на анексію Криму Росією в 2014 році. Після військового вторгнення Росії в Україну в лютому країни-члени Альянсу погодилися створити бойові групи вздовж східного крила НАТО, включаючи Румунію, Болгарію, Угорщину, а також Словаччину.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе