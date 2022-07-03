Німеччина намагається заcтупитися за Калінінград. Це коштуватиме Шольцу посади, - політолог Магда

Про це він розповів у ефірі Еспресо.

"Німеччина після Другої світової війни стала антиподом пруському мілітарізму після всієї програми демілітарізації та денацифікації. Але якщо в такий спосіб Німеччина демонструє свій страх, то Путін буде рухатися тільки вперед. Послаблення санкцій і фактичний примус Литви до того, щоб вона поступилась, - це тільки надихне Путіна, а не зупинить його", - зазначив політолог.

За його словами, Німеччина переживає через те, що на території Литви є німецькі солдати - це місія НАТО.

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"Вони не хочуть навіть натяку на можливість прямого зіткнення. Спостерігається парадоксальна ситуація - в Литві збільшується кількість людей, які записуються до аналогу тероборони, а Німеччина, маючи бундесвер з достаньо потужною, щонайменше в документах, матеріально-технічною базою намагається займатися примиренням з агресором, давати йому якісь "печивка" геополітичні, які мають на нього впливати. Я думаю, це помилковий крок і цей крок згодом буде коштувати Олафу Шольцу посади канцлера", - підсумував Магда.

17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари й вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.

У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.