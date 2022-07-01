Німеччина обурена забороною Литви транзиту вантажів до Калінінграда, - Der Spiegel

Про це пише Der Spiegel.

Як зазначають джерела видання, невдовзі цей захід може бути скасований на прохання Берліна, який побоюється, що конфлікт із РФ може продовжити ескалацію через спір про транзит. Крім того, Німеччина побоюється, що Москва може застосувати силу для створення сухопутного коридору до Калінінградської області.

"Берлін не поділяє думку литовців про те, що транзит підсанкційних товарів до Калінінграда не повинен здійснюватися через територію ЄС. Заявляється, що "це транспорт з Росії в Росію, це дозволено", – пишуть автори статті.

Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що одна з його найважливіших цілей — не допустити перетворення НАТО на сторону війни. У Литві дислокуються німецькі солдати, які можуть бути втягнуті в можливий конфлікт.

У Литві заявляють, що заборонили транзит згідно з ухваленими правилами.

Рішення Брюсселя з цього питання має бути ухвалене до 10 липня, коли набудуть чинності санкції.

17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари й вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.

У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.

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