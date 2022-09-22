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Німеччина націоналізує "дочку" Газпрому – компанію SEFE

22 вересня, 2022 четвер
18:47
Новини Газпром

У Німеччині мають намір націоналізувати колишню дочірню структуру Газпрому Securing Energy for Europe (SEFE), яка до 2022 року мала назву Gazprom Germania GmbH

Про це повідомляє Der Spiegel.

Націоналізація компанії буде пов'язана із заходами щодо стабілізації імпортера газу VNG, який запросив держдопомогу на початку вересня. Саме через неї VNG укладав контракти на постачання газу, поки прокачування "Північним потоком-1" не припинилося.

У квітні Міністерство у справах економіки та захисту клімату ФРН віддало Gazprom Germania GmbH під опікунське управління Федерального мережевого агентства до 30 вересня. Група "Газпром" 31 березня припинила участь у Gazprom Germania GmbH і всіх належних їй активах.

У червні канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовлявся від повної націоналізації колишнього німецького підрозділу Газпрому  Gazprom Germania. За даними німецьких ЗМІ, таке рішення він міг ухвалити з побоювань "роздратувати президента Росії Володимира Путіна".

Раніше уряд Німеччини взяв під свій контроль "дочок" російської Роснефти Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing. Таким чином, Федеральне мережеве агентство отримало контроль над акціями трьох нафтопереробних заводів (НПЗ): Schwedt (Шведт), Miro (Карлсруе) та Bayernoil (Фобург).

У відповідь на це у Роснефти звинуватили Німеччину в експропріації своїх заводів. Зазначені НПЗ відіграють важливу роль у німецькій економіці. Лише частку Rosneft Deutschland припадає близько 12% німецьких нафтопереробних потужностей.

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Економіка
газ
Німеччина
санкції проти Росії
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