Про це він повідомив у твіттері.

"Сигнали з Німеччини розчаровують, в той час, як Україні зараз потрібні "леопарди" та "мардери", щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?", - пише Кулеба.