Німеччина не озвучила жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "леопарди" та "мардери", - Кулеба
За словами Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, уряд Німеччини висловив замість аргументів лише абстрактні страхи і відмовки, чому вони не можуть надати Україні бойову техніку
Про це він повідомив у твіттері.
"Сигнали з Німеччини розчаровують, в той час, як Україні зараз потрібні "леопарди" та "мардери", щоб звільняти людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?", - пише Кулеба.
- Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини відмовився постачати Україні броньовані автомобілі Dingo, яких у бундесверу понад 500 одиниць.
- Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відхилила запит України у постачанні бойових танків.
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