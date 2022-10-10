Про це повідомляє Spiegel.

За її словами, поновлення ракетних ударів по Києву та багатьох інших містах підкреслює, наскільки важливо швидко надати Україні системи ППО.

"Тож зараз ми надаємо спеціальну підтримку засобами для протидії загрозі з повітря. У найближчі кілька днів перша з наших чотирьох передових систем IRIS-T буде готова ефективно захищати українців", - сказала Ламбрехт.

Вона додала, що три інші системи IRIS-T Україна отримає у 2023 році.

12 вересня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявляла, що Україна отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони IRIS-T до кінця 2022 року, а ще дві - на початку наступного.

Вранці 10 жовтня у різних районах столиці України прогриміли вибухи. П'ять людей загинули, ще понад 30 травмовані або поранені внаслідок ударів росіян. Окрім Київщини, обстрілів зазнала Хмельницька, Житомирська, Харківська, Івано-Франківська, Сумська, Полтавська, Львівська області.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb