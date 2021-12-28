Німеччина передасть ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role-2, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Німеччина передасть Повітряним силам Збройних сил України мобільний польовий госпіталь Role-2
Про це Резніков написав у Twitter.
"Завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські Військово-повітряні сили отримають мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це", - написав міністр.
Резніков зазначив, що з 2014 року Німеччина надала Україні понад €13 млн на фінансування медичних постачань та обладнання. Також у цій країні понад 160 військових ЗСУ пройшли лікування.
- Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна проведе перемовини з новим урядом Німеччини щодо постачання озброєння НАТО.
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