Німеччина передасть ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role-2, - Резніков

Про це Резніков написав у Twitter.

"Завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські Військово-повітряні сили отримають мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це", - написав міністр.

Резніков зазначив, що з 2014 року Німеччина надала Україні понад €13 млн на фінансування медичних постачань та обладнання. Також у цій країні понад 160 військових ЗСУ пройшли лікування.

