Кулеба: Україна проведе перемовини з новим урядом Німеччини щодо постачання озброєння НАТО
Україна обговорить з Німеччиною ветування постачання зброї НАТО
Про це пише РБК-Україна.
"Ми, безумовно, будемо говорити з німцями взагалі про тему постачання Україні озброєння як таку. Мене тут менше турбує питання, як саме це робити, через механізм НАТО або інакше", - заявив міністр.
За його словами, це принципове питання, оскільки немає жодним обмежень на торгівлю озброєнням з Україною.
"І ми є відповідальним учасником міжнародного ринку озброєнь, тому будь-які обмеження встановлюються окремими країнами не з юридичних чи безпекових міркувань, а суто з політичних. Я вважаю, що у відносинах з Німеччиною подібні обмеження не відповідають духу і характеру наших двосторонніх відносин", - додав Дмитро Кулеба.
- Нагадаємо, 13 грудня видання Bild повідомило, що Меркель із травня блокувала поставки зброї в Україну через НАТО.
- Міноборони України звинуватило Німечччину в блокуванні постачання зброї НАТО.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба обговорив з новопризначеною федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок "Північний потік-2" і ситуацію на Донбасі.
- За словами Кулеби, Україна веде перемовини з Німеччиною щодо поновлення закупівлі зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання.
- 14 грудня Зеленський відреагував на інформацію щодо блокування Німеччиною поставок зброї Україні.
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що з приходом нового німецького уряду позиція щодо постачання озброєння Україні залишилася негативною.
- Майбутній наступник Ангели Меркель на посаді лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц виступив за постачання зброї Україні
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