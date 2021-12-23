"Путіну треба дати чітку відповідь": у Німеччині виступили за постачання зброї в Україну

Про це Фрідріх Мерц заявив у четвер, 23 грудня, в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



Політик заявив, що виступає за постачання летальної зброї в Україну для самооборони.



Він підкреслив, що Путіну необхідно дати "чітку та рішучу відповідь" з огляду на розгортання російських військ біля українського кордону.



"Аж до питання про те, чи можна допомогти Україні протистояти такій загрозі за допомогою оборонної зброї", - сказав Мерц.



За його словами, запити України на таку зброю є "безперечно законними з огляду на масове розгортання військ російською армією на її східному кордоні".



Поки що Німеччина надала Україні нелетальну військову техніку, в тому числі для польових госпіталів. Зараз Україна отримує летальну зброю переважно із США, зокрема протитанкові ракети типу "Джавелін". Також є угода з Великою Британією про спільне будівництво військових кораблів.

Нагадаємо, 13 грудня видання Bild повідомило, що Меркель із травня блокувала поставки зброї в Україну через НАТО.

Міноборони України звинуватило Німечччину в блокуванні постачання зброї НАТО.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба обговорив з новопризначеною федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок "Північний потік-2" і ситуацію на Донбасі.

За словами Кулеби, Україна веде перемовини з Німеччиною щодо поновлення закупівлі зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання.

14 грудня Зеленський відреагував на інформацію щодо блокування Німеччиною поставок зброї Україні.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що з приходом нового німецького уряду позиція щодо постачання озброєння Україні залишилася негативною.