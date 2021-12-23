"Путіну треба дати чітку відповідь": у Німеччині виступили за постачання зброї в Україну
Майбутній наступник Ангели Меркель на посаді лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц виступив за постачання зброї Україні, підкресливши, що Путіну потрібно дати "чітку та рішучу відповідь"
Про це Фрідріх Мерц заявив у четвер, 23 грудня, в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Політик заявив, що виступає за постачання летальної зброї в Україну для самооборони.
Він підкреслив, що Путіну необхідно дати "чітку та рішучу відповідь" з огляду на розгортання російських військ біля українського кордону.
"Аж до питання про те, чи можна допомогти Україні протистояти такій загрозі за допомогою оборонної зброї", - сказав Мерц.
За його словами, запити України на таку зброю є "безперечно законними з огляду на масове розгортання військ російською армією на її східному кордоні".
Поки що Німеччина надала Україні нелетальну військову техніку, в тому числі для польових госпіталів. Зараз Україна отримує летальну зброю переважно із США, зокрема протитанкові ракети типу "Джавелін". Також є угода з Великою Британією про спільне будівництво військових кораблів.
- Нагадаємо, 13 грудня видання Bild повідомило, що Меркель із травня блокувала поставки зброї в Україну через НАТО.
- Міноборони України звинуватило Німечччину в блокуванні постачання зброї НАТО.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба обговорив з новопризначеною федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок "Північний потік-2" і ситуацію на Донбасі.
- За словами Кулеби, Україна веде перемовини з Німеччиною щодо поновлення закупівлі зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання.
- 14 грудня Зеленський відреагував на інформацію щодо блокування Німеччиною поставок зброї Україні.
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що з приходом нового німецького уряду позиція щодо постачання озброєння Україні залишилася негативною.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.12
Купівля 27.12Продаж 27.36
-
EUR
Купівля 30.58Продаж 31.01
- Актуальне
- Важливе