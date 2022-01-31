Німеччина посилила правила в'їзду для українців
30 січня Німеччина внесла Україну до переліку країн з високим ризиком COVID-зараження та обмежила правила перетину кордону для українських громадян
Про це пише Deutsche Welle.
Перед поїздкою до Німеччини українцям необхідно зареєструватися на сайті.
У разі перетину кордону без нагальної потреби потрібно надати підтвердження повного курсу вакцинації (останнє щеплення має бути зроблене принаймні за 14 днів до в’їзду).
Українці, які їдуть до Німеччини з термінових причин, повинні надати один з документів: підтвердження повного курсу вакцинації (остання доза мінімум за 14 днів до в’їзду); негативний тест на COVID-19 (ПЛР- або антиген- максимум за 48 годин до в’їзду); довідка про одужання.
Після перетину кордону особам, які не мають документа про повну вакцинацію чи одужання від коронавірусу, необхідно пройти 10-денний карантин, який може завершитися за 5 днів у випадку негативного тесту на COVID-19.
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