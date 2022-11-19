Німеччина поставила Україні вже 2430 генераторів
Німеччина вже поставила Україні щонайменше 2430 електрогенераторів у зв'язку з руйнуванням інфраструктури Росією
Про це повідомляє Spiegel.
Зазначається, що Німеччина вже поставила в Україну щонайменше 2430 електрогенераторів з огляду на руйнування Росією інфраструктури.
За інформацією міністерства розвитку Німеччини, українські муніципалітети використовують ці пристрої, наприклад, для обігріву населення. Вони також стають допомагають стабільній роботі лікарень, соціальних об'єктів та водоканалів.
У федеральному міністерстві економіки ФРН зазначали, що надають, серед іншого, 40 млн євро на модернізацію української енергосистеми.
За даними міністерства розвитку, вже визначено, що 12 мільйонів євро надійдуть в енергозабезпечення міста Львова та інших українських муніципалітетів у 2023 році.
Товариство міжнародного співробітництва (GIZ) закупить ще тисячу генераторів для українських муніципалітетів.
- 10 листопада Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про скасування ПДВ і ввізного мита на імпорт генераторів, трансформаторів, обігрівачів та інших необхідних у холодний період товарів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе