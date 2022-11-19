Німеччина поставила Україні вже 2430 генераторів

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що Німеччина вже поставила в Україну щонайменше 2430 електрогенераторів з огляду на руйнування Росією інфраструктури.

За інформацією міністерства розвитку Німеччини, українські муніципалітети використовують ці пристрої, наприклад, для обігріву населення. Вони також стають допомагають стабільній роботі лікарень, соціальних об'єктів та водоканалів.

У федеральному міністерстві економіки ФРН зазначали, що надають, серед іншого, 40 млн євро на модернізацію української енергосистеми.

За даними міністерства розвитку, вже визначено, що 12 мільйонів євро надійдуть в енергозабезпечення міста Львова та інших українських муніципалітетів у 2023 році.

Товариство міжнародного співробітництва (GIZ) закупить ще тисячу генераторів для українських муніципалітетів.

10 листопада Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про скасування ПДВ і ввізного мита на імпорт генераторів, трансформаторів, обігрівачів та інших необхідних у холодний період товарів.

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