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Війна з Росією: хроніка
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Німеччина поставила Україні вже 2430 генераторів

19 листопада, 2022 субота
18:22
Світ Німеччина уряд

Німеччина вже поставила Україні щонайменше 2430 електрогенераторів у зв'язку з руйнуванням інфраструктури Росією

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що Німеччина вже поставила в Україну щонайменше 2430 електрогенераторів з огляду на руйнування Росією інфраструктури.

За інформацією міністерства розвитку Німеччини, українські муніципалітети використовують ці пристрої, наприклад, для обігріву населення. Вони також стають допомагають стабільній роботі лікарень, соціальних об'єктів та водоканалів.

У федеральному міністерстві економіки ФРН зазначали, що надають, серед іншого, 40 млн євро на модернізацію української енергосистеми.

За даними міністерства розвитку, вже визначено, що 12 мільйонів євро надійдуть в енергозабезпечення міста Львова та інших українських муніципалітетів у 2023 році.

Товариство міжнародного співробітництва (GIZ) закупить ще тисячу генераторів для українських муніципалітетів.

  • 10 листопада Кабінет Міністрів оприлюднив постанову про скасування ПДВ і ввізного мита на імпорт генераторів, трансформаторів, обігрівачів та інших необхідних у холодний період товарів.

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