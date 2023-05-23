Німеччина розглядає варіанти підтримки країн, які навчають українських військових на F-16

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Handelsblatt.

Він зазначив, що можливий внесок Німеччини може бути незначним, оскільки країна не має винищувачів американського виробництва, а також не може допомогти з навчанням пілотів.

"Ті кілька можливостей, які теоретично можуть існувати, ми зараз вивчаємо", – сказав Пісторіус.

Окрім цього, він також додав, що німецький уряд вирішить, чи зможе Берлін допомогти.

Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.