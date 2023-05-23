Німеччина розглядає варіанти підтримки країн, які навчають українських військових на F-16
Німеччина розглядає варіанти підтримки коаліції країн, які планують навчати українських пілотів управління винищувачами F-16
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Handelsblatt.
Він зазначив, що можливий внесок Німеччини може бути незначним, оскільки країна не має винищувачів американського виробництва, а також не може допомогти з навчанням пілотів.
"Ті кілька можливостей, які теоретично можуть існувати, ми зараз вивчаємо", – сказав Пісторіус.
Окрім цього, він також додав, що німецький уряд вирішить, чи зможе Берлін допомогти.
- Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
- 23 травня повідомлялося, що у Пентагоні переконані, що передача Україні винищувачів F-16 може тривати кілька місяців, і це в кращому разі - адже необхідно опрацювати чимало деталей.
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