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Німеччина та Естонія передадуть Україні 14 наземних безпілотників THeMIS

29 листопада, 2022 вiвторок
16:54
війна з Росією Наземний безпілотник THeMIS

Розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics, що базується в Естонії, та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) THeMIS

Про це повідомили на сайті естонської компанії.

Безпілотники призначені для перевезення поранених та розчищення маршрутів руху. Їх закупівлю фінансує міністерство оборони Німеччини.

Із 14 транспортних засобів 7 будуть призначені для евакуації поранених та будуть передані в Україну до кінця цього року. Ще 7 будуть поставлені в другому кварталі 2023 року й призначатимуться для очищення доріг. Для цього вони матимуть спеціальне обладнання від французького виробника CNIM Systèmes Industriels.

"Евакуація поранених і розчищення маршруту – це два трудомісткі види діяльності, які вимагають залучення кількох людей, які залишаються під постійною загрозою ворожого вогню. Автоматизація цих завдань за допомогою безпілотних транспортних засобів зменшує цю небезпеку та дозволяє більшій кількості військових залишатися в безпечній зоні або виконувати більш важливі завдання", – пояснив Юрі Паюсте (Jüri Pajuste), директор з оборонних досліджень і розробок Milrem Robotics.

У компанії зазначили, що цього року Milrem Robotics передала українській благодійній організації один THeMIS для евакуації поранених, який виявився цінним активом.

Безпілотник THeMIS від Milrem Robotics – це багатоцільовий гусеничний транспортний засіб, який можна оснащувати різними системами. Він має камери, які дозволяють перевіряти небезпечні зони і зайвий раз не піддавати небезпеці військових. Нагадуємо, що німецька компанія KMW придбала частку естонського виробника наземних безпілотників Milrem Robotics у 2021 році.

THeMIS управляється за допомогою пульта дистанційного керування. Його можна запрограмувати на самостійне переміщення між різними точками. За інформацією розробника, швидкість комплексу становить 25 км/год.

Машина має компактні розміри — завдовжки 240 см, завширшки 200 см та заввишки 115 см. При спорядженій масі 1635 кг має номінальну вантажопідйомність 750 кг, а максимальну — 1200 кг. Заявлений час автономної роботи — до 15 годин, а виключно на електроприводі — до 1,5 години. Джерелом живлення для цієї техніки можуть слугувати або свинцево-кислотні, або літій-іонні акумуляторні батареї.

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Естонія
Німеччина
безпілотник
допомога Україні
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