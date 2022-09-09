Естонські безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS прибули в Україну
Безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS, виготовлені естонським оборонним підприємством Milrem Robotics, прибули в Україну
Про це повідомляють в Delfi.
Відомо, що військові українського медичного батальйону провели випробування безпілотних гусеничних бронетранспортерів THeMIS, які вже прибули з Естонії, на полігоні біля Києва.
Українці назвали машину, яка являє собою гусеничну гібридну модульну піхотну систему, "Журавель".
Milrem описує THeMIS як пристрій, який допомагає скоротити кількість людей на фронті. Його можна використовувати як транспортну і як бойову машину - відвозити поранених, а також підвозити боєприпаси.
Такі бронетранспортери розвивають швидкість до 20 км на годину і можуть нести на собі 750 кг. Відомо, що ціна гусеничної машини починається від 300 тисяч євро.
Зброю THeMIS взяли на озброєння 11 країн, в тому числі США, Великобританія і Німеччина.
- 9 вересня Польща запропонувала європейським країнам купувати у неї САУ Krab для України. Відомо, що 155-міліметрова САУ Krab важить близько 48 тонн і може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а гармата є модифікацією британського озброєння.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.79
Купівля 39.79Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе