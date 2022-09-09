Про це повідомляють в Delfi.

Відомо, що військові українського медичного батальйону провели випробування безпілотних гусеничних бронетранспортерів THeMIS, які вже прибули з Естонії, на полігоні біля Києва.

Українці назвали машину, яка являє собою гусеничну гібридну модульну піхотну систему, "Журавель".

Milrem описує THeMIS як пристрій, який допомагає скоротити кількість людей на фронті. Його можна використовувати як транспортну і як бойову машину - відвозити поранених, а також підвозити боєприпаси.

Такі бронетранспортери розвивають швидкість до 20 км на годину і можуть нести на собі 750 кг. Відомо, що ціна гусеничної машини починається від 300 тисяч євро.

Зброю THeMIS взяли на озброєння 11 країн, в тому числі США, Великобританія і Німеччина.

9 вересня Польща запропонувала європейським країнам купувати у неї САУ Krab для України. Відомо, що 155-міліметрова САУ Krab важить близько 48 тонн і може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а гармата є модифікацією британського озброєння.