Про це повідомляє WNP.pl.

Зазначається, що Блащак взяв участь у п'ятій зустрічі міністрів оборони близько 40 країн у складі Консультативної групи з питань оборони України на військовій базі США Рамштайн у Німеччині.

"Зі свого боку я представив пропозицію польської збройової промисловості, особливо щодо гаубиць Krab. Це пропозиція, адресована країнам, особливо Західній Європі, які, замовляючи Krab для України, можуть добре інвестувати свої гроші" - сказав він.

За його словами, ці гроші потрібні для збільшення виробничого потенціалу Huta Stalowa Wola і всієї групи PGZ.

"З кожним роком він стає більшим завдяки замовленням самої України та замовленням Міністерства національної оборони", – додав він.

Відомо, що 155-міліметрова САУ Krab важить близько 48 тонн і може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а гармата є модифікацією британського озброєння.

Блащака запитали про ситуацію на російсько-українському фронті.

"Українські війська пішли в контрнаступ, рухаються вперед, відвойовують окуповану Росією територію, але це, прямо кажучи, тривалий процес і потрібна підтримка вільного світу", - сказав він.

Відповідаючи на питання про компенсування польських постачань в Україну танками з Німеччини, він зазначив, що "ми отримали незадовільну пропозицію, тому що німці пропонували нам до 20 танків наступного року".

"Я письмово відповів своїй колезі, що мінімальна кількість танків, яка нас цікавить, - це батальйон, а в західноєвропейському розумінні - це 44 танки", - сказав Блащак, додавши, що поки не отримав відповіді на свій лист.

25 серпня головний редактор видання Defense Express Олег Катков зазначив, що САУ Krab можуть стати однією з основних гаубиць для озброєння спеціалізованих артилерійських бригад ЗСУ, бо там важливо мати високу швидкість та високу дальність вогню.

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