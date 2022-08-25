Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Ми переходимо від довжини ствола у 39 калібрів з дальністю у 25-30 км на ствол довжиною 52 калібри. Саме така довжина ствола вважається новим стандартом НАТО. Всі сучасні САУ мають калібр 155 мм та довжина 52 калібри, яка дозволяє вести вогонь звичайними снарядами від 30 км, а реактивними від 40 км", - зазначив він.

За словами Каткова, Crab - це польська САУ, в якої насправді польська тільки цифрова система управління.

"Ходова частина - це корейське шасі К-9, а бойова частина - британська гармата А90 з німецьким стволом. Виробництво всіх цих компонентів було налагоджено у Польщі, яка уже передала Україні 18 одиниць. Передавали весь комплекс, який включає машини управління та забезпечення - готовий бойовий комплект", - додав експерт.

Він також нагадав, що Україна підписала контракт на 60 одиниць САУ

"Контракт підписаний та про нього офіційно оголошено. Таким чином ці САУ можуть стати однією з основних гаубиць для озброєння спеціалізованих артилерійських бригад. Там вкрай важливо мати високу швидкість та високу дальність вогню і використання всіх сучасних засобів наведення на ціль", - підсумував Катков.