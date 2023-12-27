Німеччина цьогоріч експортувала рекордну кількість зброї: третину – в Україну

Про це повідомляє tagesschau із посиланням на мінекономіки країни, інформація надана на запит депутата бундестагу.

Із загальної суми експорту 6,15 млрд євро припадає на продаж зброї та боєприпасів, 5,57 млрд євро — військової техніки.

Третина експорту – 4,15 млрд євро – припадає на Україну. У 2022 році Німеччина експортувала в Україну озброєнь на 2,24 млрд євро.

У рейтингу найважливіших країн-реципієнтів за Україною йдуть Норвегія (1,20 млрд євро), Угорщина (1,03 млрд євро), Велика Британія (654,9 млн євро) та США (545,4 млн євро).

Ізраїль посідає сьоме місце з поставками на суму 323,2 млн євро. Країна отримала приблизно в десять разів більше, ніж за весь 2022 рік (тоді було 32 млн євро). Поставки зросли після атаки ХАМАСу.

Німецький уряд у 2023 році також дозволив незначний експорт озброєнь в арабські держави: ОАЕ (78,2 млн євро), Єгипет (40,3 млн євро), Катар (15,1 млн євро) та Саудівську Аравію (13,3 млн євро).