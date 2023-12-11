Німеччина підтвердила збільшення військової допомоги Україні до €8 млрд у 2024 році
Німецька міністерка у справах Європи Анна Люрманн у понеділок, 11 грудня, підтвердила збільшення вдвічі військової допомоги Україні наступного року
Про це вона заявила перед початком зустрічі голів МЗС країн ЄС у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.
"Федеральна Республіка Німеччина збільшить наступного року вдвічі військову підтримку України - з 4 млрд євро до 8 млрд", - заявила заступниця голови МЗС.
За її словами, нинішній тиждень є також вирішальним, адже партнери хочуть відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Дипломатка запевнила, що Німеччина продовжує міцно стояти на боці України.
"Позиція ФРН тут є дуже чіткою. 26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку таких переговорів", - зазначила Люрманн та висловила сподівання, що так і станеться попри позицію Угорщини.
- У листопаді про те, що у 2024 році Німеччина подвоїть військову допомогу Україні, а загальна сума становитиме 8 млрд євро, писало видання Bild з посиланням на інформацію від німецького міноборони.
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