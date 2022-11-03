Німеччина закликала своїх громадян покинути Іран

Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС Німеччини.

У ній зазначають, що громадянам Німеччини в Ірані нині загрожують свавільні арешти, допити та засудження до тривалих термінів ув'язнення. Перш за все, за словами МЗС, у небезпеці перебувають люди з подвійним громадянством, тобто такі, які, крім німецького, мають громадянство Ірану.

Також в МЗС додали, що останнім часом в Ірані часто заарештовували людей з іноземним громадянством та чинили тиск на родичів таких громадян.

"Існує особлива небезпека для людей, які подорожують індивідуально, наприклад, на мотоциклі, велосипеді або мобільному будинку/кемпері в Ірані або через нього. Існує ризик того, що багаж буде ретельно обшукано та, можливо, конфісковано. Зокрема, електронні засоби зв’язку, такі як мобільні телефони, ноутбуки, планшети тощо, можуть бути піддані детальній експертизі", - ідеться в заяві.

Зазначають також, що маршрути, прокладені через онлайн-карти та навігаційні системи іранські органи безпеки можуть інтерпретувати як спроби шпигунства. Також як шпигунство можуть інтерпретувати лайки в соцмережах та особисті нотатки чи щоденники. Люди, які раніше вільно перетинали кордон Ірану нині можуть бути заарештовані на підставі старих або нових звинувачень.

"Положення кримінального права часто сформульовані настільки розпливчасто, що велика кількість можливих дій може бути зафіксована без попереднього розуміння відповідної особи. Судова практика іноді явно політично мотивована", - наголошують в МЗС.