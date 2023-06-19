Німеччина збільшує можливості для виробництва та ремонту озброєння для України, – Шольц
Німеччина готується до тривалої війни в Україні, тому заклала відповідні кошти до бюджету і збільшує можливості для виробництва та ремонту озброєння для ЗСУ
Про це канцлер ФРН Олаф Шольц сказав на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Spiegel.
"Ми повинні бути готові до того, що російська війна проти України може тривати довго. Ми готуємося до цього і відповідно узгоджуємо нашу політику. Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. У нас є необхідне фінансування в нашому бюджеті, і німецька промисловість збільшує свої можливості для виробництва, ремонту та обслуговування озброєння", - сказав він.
- 13 червня на тлі останніх повідомлень про знищені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості танків Leopard 2. Утім він зауважив, що країна не може замінити кожен танк, що виходить з ладу.
- 14 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц представив на пресконференції Стратегію національної безпеки, яку раніше ухвалив уряд країни. Одним із пунктів у документі визначено мету витрачати 2% ВВП країни на оборону в середньому впродовж кількох років. Також у цьому пункті вказують на необхідність посилення цивільної оборони та цивільного захисту.
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