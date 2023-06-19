Про це канцлер ФРН Олаф Шольц сказав на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає Spiegel.

"Ми повинні бути готові до того, що російська війна проти України може тривати довго. Ми готуємося до цього і відповідно узгоджуємо нашу політику. Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. У нас є необхідне фінансування в нашому бюджеті, і німецька промисловість збільшує свої можливості для виробництва, ремонту та обслуговування озброєння", - сказав він.