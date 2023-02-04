Німеччина зібрала докази воєнних злочинів в Україні "у тризначному діапазоні" - генпрокурор Франк
Німеччина заявила про необхідність судового процесу над РФ на міжнародному рівні після того, як зібрала докази воєнних злочинів в Україні
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву генпрокурора Німеччини Петера Франка.
"Зараз, наприклад, ми зосереджені на масових вбивствах в Бучі або нападах на українську цивільну інфраструктуру", - сказав він.
За словами генпрокурора, наразі Німеччина має докази в "тризначному діапазоні", деталей при цьому він не уточнив.
Франк уточнив, що Німеччина почала збирати докази ще в березні 2022 року, опитуючи українських біженців та оцінюючи загальнодоступну інформацію. Він додав, що німецькі прокурори ще не розслідують конкретних осіб.
"Ми готуємося до можливого пізнішого судового процесу - чи то у нас в Німеччині, чи то з нашими іноземними партнерами, чи то перед міжнародним судом", - додав він.
Відповідаючи на запитання, кого слід судити, Франк сказав, що до відповідальності мають бути притягнуті російські державні лідери та ті, хто виконує рішення на найвищому військовому рівні.
- 19 січня Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка.
- А 26 січня у Празі пройшло засідання Основної групи зі створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. У ньому взяли участь представники 20 країн.
- Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій зазначається, що військово-політичне керівництво Росії та Білорусі, причетне до війни проти України, має бути притягнуто до відповідальності у спеціальному міжнародному трибуналі.
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