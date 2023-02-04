Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву генпрокурора Німеччини Петера Франка.

"Зараз, наприклад, ми зосереджені на масових вбивствах в Бучі або нападах на українську цивільну інфраструктуру", - сказав він.

За словами генпрокурора, наразі Німеччина має докази в "тризначному діапазоні", деталей при цьому він не уточнив.

Франк уточнив, що Німеччина почала збирати докази ще в березні 2022 року, опитуючи українських біженців та оцінюючи загальнодоступну інформацію. Він додав, що німецькі прокурори ще не розслідують конкретних осіб.

"Ми готуємося до можливого пізнішого судового процесу - чи то у нас в Німеччині, чи то з нашими іноземними партнерами, чи то перед міжнародним судом", - додав він.

Відповідаючи на запитання, кого слід судити, Франк сказав, що до відповідальності мають бути притягнуті російські державні лідери та ті, хто виконує рішення на найвищому військовому рівні.