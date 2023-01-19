Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка

Про це мовиться на сайті Європарламенту.

У четвер 19 січня депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, згідно з якою вони вимагають притягнути політичне та військове керівництво Росії й Білорусі до відповідальності.

Пресслужба додала: депутати наголошують на потребі в негайному початку підготовчої роботи для створення механізмів розслідування злочинів. Зокрема організації міжнародної спецпрокуратури.

"Зазначаючи, що точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, євродепутати підкреслюють, що трибунал повинен мати юрисдикцію розслідувати не лише дії Володимира Путіна та політичне та військове керівництво Росії, але й Олександра Лукашенка та його наближених у Білорусі", - наголосили в Європарламенті.

Текст прийнято 472 голосами "за", 19 "проти" та 33 "утрималися".

Президент України Володимир Зеленський привітав резолюцію Європарламенту та закликав партнерів підтримати рішення щодо створення трибуналу.

5 жовтня президент Володимир Зеленський закликав створити Спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ проти України, щоб покарати тих, кого не дістають інші суди.

2 листопада генеральний прокурор України Андрій Костін закликав створити Міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ, доки війна ще триває. За словами генпрокурора, також важливим є якнайшвидше створення компенсаційного механізму.

Міністр юстиції Німеччини Марк Бушман заявив, що створення спецтрибуналу для РФ при ООН може підірвати визнання Міжнародного кримінального суду (Гаага).

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