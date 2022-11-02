"Може врятувати тисячі життів": Костін закликав створити Міжнародний трибунал для РФ якомога швидше
Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав створити Міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ, доки війна ще триває
Про це він сказав під час виступу на щорічній конференції Міжнародної асоціації адвокатів (ІВА).
На думку генпрокурора, таке рішення може врятувати життя тисяч українців.
"Це тиск і на оточення Путіна, що наблизить політичні зміни в РФ і, зрештою, - нашу перемогу. Таке рішення може врятувати тисячі життів", - сказав Костін.
За словами генпрокурора, також важливим є якнайшвидше створення компенсаційного механізму.
"Щоб відчути справедливість, люди, які втратили рідних, майно, ті, хто пережив тортури, поранення, сексуальне насильство, мають отримати компенсацію з російських активів, конфіскованих у осіб, які фінансували війну", - резюмував Костін.
- 5 жовтня президент Володимир Зеленський закликав створити Спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ проти України, щоб покарати тих, кого не дістають інші суди.
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