Про це він сказав під час виступу на щорічній конференції Міжнародної асоціації адвокатів (ІВА).



На думку генпрокурора, таке рішення може врятувати життя тисяч українців.



"Це тиск і на оточення Путіна, що наблизить політичні зміни в РФ і, зрештою, - нашу перемогу. Таке рішення може врятувати тисячі життів", - сказав Костін.



За словами генпрокурора, також важливим є якнайшвидше створення компенсаційного механізму.



"Щоб відчути справедливість, люди, які втратили рідних, майно, ті, хто пережив тортури, поранення, сексуальне насильство, мають отримати компенсацію з російських активів, конфіскованих у осіб, які фінансували війну", - резюмував Костін.

5 жовтня президент Володимир Зеленський закликав створити Спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ проти України, щоб покарати тих, кого не дістають інші суди.

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