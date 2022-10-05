Про це він написав у фейсбуці.

Президент зауважив, що протягом тривалих років світ шукав способи не допустити знову повномасштабної війни в Європі та покарати воєнних злочинців, хай би там де вони не перебували. Володимир Зеленський процитував вирок Нюрнбернзького трибуналу.

"Злочини проти міжнародного права скоюються конкретними людьми, а не абстрактними особами, і лише покаранням конкретних індивідуумів, які скоїли ці злочини, можна забезпечити дотримання положень міжнародного права", - ідеться в ньому.

Володимир Зеленський зазначив, що цей суд покарав винуватців Другої світової та довів, що у світі існує справедливість.

"Усі ви знаєте, як керівництво Росії, ховаючись за брехливими розповідями про державний суверенітет, ховається від справедливої відповідальності за скоєне. Нам треба це подолати. Має бути створений Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Щоб він зміг покарати тих, кого, на жаль, не може дістати Міжнародний кримінальний суд і всі інші наявні судові інституції світу", - наголосив він.

Станом на 6 серпня було відомо, що трибунал з військової агресії Путіна проти України створять протягом кількох місяців, і до кінця року з'явиться проєкт його устрою.

26 вересня Офіс президента й МЗС провели брифінг для іноземних дипломатів, щоб розповісти про створення міжнародного трибуналу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb